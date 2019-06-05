В Барнауле определят лучшего водителя трамвая

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-05T13:56:20+03:00

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В МУП «Горэлектротранс» г.Барнаула проходит 17-й конкурс профессионального мастерства водителей трамваев.

Больше месяца 15 участников повторяли теоретические знания, тренировались в компьютерном классе ПДД, отрабатывали с наставниками на линии мастерство вождения электротранспортом.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Сегодня, 5 июня, стартовал первый этап состязаний, он проходил на четырех тематических площадках. Проверялись Знания теории, правилам дорожного движения, культуре обслуживания и приемке транспортного средства.

Также проверялись обычно скрытые от глаз умения водителей. Например, приступая к работе, они должны за 6 минут оценить техническое состояние вагона по 80 позициям.

В первый день конкурса участники показали высокий уровень подготовки и знаний. Уже 6 июня участники посоревнуются в наиболее зрелищной и сложной части конкурса – экзамене на мастерство вождения.

ИСТОЧНИК KP.RU