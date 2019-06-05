2019-06-05T12:49:39+03:00
Общество

Ремонт проспекта Социалистического начнется в предстоящие выходные

Анна СЕМИНА
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В предстоящие выходные дорожники Барнаула приступят к ремонту полотна проезжей части на проспекте Социалистическом.

Работы будет выполнять бригада ООО ПСК «Индустрия». Они выйдут на объект в субботу, 8 июня. В этот день начнется фрезерование дорожного полотна на участке от улицы Молодежной до проспекта Строителей.

- Данный участок отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость дорожных работ составит более 37 млн рублей, - сообщают в пресс-службе мэрии.

После фрезерования дорожники уложат выравнивающий и верхний слой покрытия, а также демонтируют и установят новый бордюрный камень, проложат тротуарную плитку и т.д. Общий объем работ - 15139,7 кв.м.

Водителям стоит обратить внимание на то, что на время проведения работ будут установлены дополнительные дорожные знаки. Также следует заранее выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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