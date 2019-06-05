Экс-компаньон регоператора подал жалобу в алтайское УФАС

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-05T11:14:26+03:00

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Бывший партнер регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Спецобслуживание-Центральное» подал заявление на него в УФАС и обвиняет в собственном банкротстве.

Речь идет о субподрядчике из Алейска - ИП Ирина Петропавловская. Она утверждает, что регоператор поставил ее на грань банкротства и вынудил уйти с рынка. При этом долг перед партнером копился с января и составил около 2,5 млн рублей.

- Соответствующая жалоба от имени ИП уже направлена в краевое УФАС, - сообщает ИА «Банкфакс».

Известно, что компания Ирины Петровавловской занималась вывозом мусора в частном секторе Алейска. В ее обслуживании с 2013 года находилось около семи тысяч домовладений. При этом многоквартирные дома и юрлица в городе обслуживает ООО «Цветовод» - некогда муниципальное предприятие. Им руководит местный депутат Надежда Доронина. До настоящего времени крупных столкновений интересов между ними не наблюдалось.

- И даже переход на новую схему обращения с ТКО им якобы удалось осуществить максимально безболезненно для горожан, - сообщает источник.

В заявлении Петропавловской говорится, что за все время работы к ее предприятию вопросов и претензий как у администрации, так и регоператора не было. Однако в это же время «Спецобслуживание-Центральное» с января 2019 года выплатила субподрядчику едва ли четвертую часть от суммы, отраженной в актах выполненных работ, а с апреля средства и вовсе перестали поступать на счет. Согласно подтвержденным бумагами данным, последний перевод на 50 тысяч рублей был произведен 19 апреля.

Предпринимательница пыталась разобраться с нерадивым партнером в досудебном формате, но тот никак не реагировал: либо говорил, что разорвет контракт, либо отвечал, что денег нет. К 7 мая у Петропавловской закончились средства. Она заранее уведомила регоператора, что перестает работать. Как результат, с ней был расторгнут контракт. При этом ее место в частном секторе занял «Цветовод».

Пытаясь защитить свои права, предпринимательница обратилась в УФАС и Минстрой.

ИСТОЧНИК KP.RU