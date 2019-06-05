Два человека погибли в ДТП на бийской трассе, уходя от погони

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-05T10:44:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 4 июня на автодороге Бийск - Карабинка - граница с Республикой Алтай.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 50-летний водитель автомобиля «Тойота» не подчинился требованию сотрудников полиции об остановке, попытался скрыться, однако не справился с управлением, и машина улетела в кювет, где опрокинулась.

В результате аварии водитель автомобиля, а также 44-летний пассажир скончались на месте происшествия. Еще один пассажир, 32-летний мужчина с различными травмами доставлен в больницу.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также

Родственников в органах нет: Алтайская полиция высказалась о смертельном ДТП

В социальных сетях и СМИ распространяются сообщения о том, что, якобы у водителя, который был пьян, «есть родственники в органах, и он может избежать наказания» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU