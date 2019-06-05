2019-06-05T10:44:45+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на бийской трассе, уходя от погони

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 4 июня на автодороге Бийск - Карабинка - граница с Республикой Алтай.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 50-летний водитель автомобиля «Тойота» не подчинился требованию сотрудников полиции об остановке, попытался скрыться, однако не справился с управлением, и машина улетела в кювет, где опрокинулась.

В результате аварии водитель автомобиля, а также 44-летний пассажир скончались на месте происшествия. Еще один пассажир, 32-летний мужчина с различными травмами доставлен в больницу.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также

Родственников в органах нет: Алтайская полиция высказалась о смертельном ДТП

В социальных сетях и СМИ распространяются сообщения о том, что, якобы у водителя, который был пьян, «есть родственники в органах, и он может избежать наказания» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ливни, грозы и ветер: По Алтайскому краю передали штормпрогноз
В Барнауле пройдет «Ночной бал» в стиле 19 века
Еще один депутат барнаульской думы сдал мандат
Пожар в новостройке произошел в Барнауле
Экс-компаньон регоператора подал жалобу в алтайское УФАС
Родственников в органах нет: Алтайская полиция высказалась о смертельном ДТП
В Барнауле начали ремонтировать улицу Пролетарскую
Алтайский спортсмен поднял 24-килограммовую гирю почти 2,5 тысячи раз
На Алтае ведется розыск насильника-рецидивиста
Селянка поблагодарила врачей за спасенную жизнь
Алтайские выпускники пишут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
На Алтае «Почта России» сделала из детского сада проходной двор
ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса
Бактерии «протея»: как распознать «на вкус» и не отравиться
На Алтай-Коксе определили лучших лаборантов
Проспект Социалистический перекроют в Барнауле
Погода на 5 июня 2019 года в Барнауле: +28 градусов
Две девушки из Бийска заставили школьницу пить из лужи
В Алтайском крае работает Совет по правам человека России
Немецкие специалисты планируют начать сотрудничество с Алтайским краем
Жительница Барнаула сделала несколько переводов подряд на счета мошенников
В Барнауле оцепили автозаправку из-за подозрительного чемодана