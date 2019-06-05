Два человека погибли в ДТП на бийской трассе, уходя от погони
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 4 июня на автодороге Бийск - Карабинка - граница с Республикой Алтай.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 50-летний водитель автомобиля «Тойота» не подчинился требованию сотрудников полиции об остановке, попытался скрыться, однако не справился с управлением, и машина улетела в кювет, где опрокинулась.
В результате аварии водитель автомобиля, а также 44-летний пассажир скончались на месте происшествия. Еще один пассажир, 32-летний мужчина с различными травмами доставлен в больницу.
В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Читайте также
Родственников в органах нет: Алтайская полиция высказалась о смертельном ДТП
В социальных сетях и СМИ распространяются сообщения о том, что, якобы у водителя, который был пьян, «есть родственники в органах, и он может избежать наказания» (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU