Родственников в органах нет: Алтайская полиция высказалась о смертельном ДТП

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-05T10:07:58+03:00

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Алтайская полиция высказалась о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 1 июня в селе Зимино Ребрихинского района. Там водитель автомобиля Toyota насмерть сбил 18-летнего парня на мотоцикле «Рейсер».

В социальных сетях и СМИ распространяются сообщения о том, что, якобы у водителя, который был пьян, «есть родственники в органах, и он может избежать наказания».

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, начальник ведомства, генерал-майор полиции Андрей Подолян поставил расследование на личный контроль.

- Следователи всесторонне изучают все обстоятельства ДТП. Никто не оказывает давления на следствие, не препятствует объективному процессу, нет оснований говорить о том, что в силу каких-то причин («родственники в органах» и т.д.) потенциальный виновник может избежать законного наказания, - пояснили в пресс-службе.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Было установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU