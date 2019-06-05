2019-06-05T09:14:05+03:00
Общество

В Барнауле начали ремонтировать улицу Пролетарскую

Дарья САВЕНКО
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В столице Алтайского края приступили к капитальному ремонту улицы Пролетарской в границах проспекта Красноармейского и улицы Челюскинцев.

Как сообщили в городской администрации, в ночь с 4 на 5 июня там начали работы по фрезерованию поврежденного асфальта. Общая площадь ремонтируемого участка составит 7,7 тысяч кв.м. на сумму 15,5 млн руб. На участке запланировано фрезерование, установка нового бордюрного камня, устройство тротуаров и парковок, ремонт 45 колодцев, два слоя горячего асфальтобетона

Также будут установлены 95 дорожных знаков, дорожную разметку нанесут на общей площади 240 кв.м.

Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными, по возможности заранее планировать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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