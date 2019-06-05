2019-06-05T09:08:14+03:00
Спорт

Алтайский спортсмен поднял 24-килограммовую гирю почти 2,5 тысячи раз

Анна СЕМИНА
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Павел ЛесныхПавел ЛесныхФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Спортсмен из Алтайского края Павел Лесных принял участие в Кубке Европы по гиревому марафону. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге в начале июня.

Соперниками Павла стали более 60 спортсменов Канады, Бразилии, Ирландии, Белоруссии, Украины и России. Они выступали в 30, 60 и 180 минутном марафоне. Лесных выбрал для себя трехчасовой отрезок. За это время он успел поднять над головой 24-килограммовую гирю 2422 раза, в то время как ближайший соперник значительно отстал.

- Таким образом, победу одержал мастер спорта России Павел Лесных, - сообщают в пресс-службе министерства спорта Алтайского края.

«Серебро» досталось участнику из Северной столицы, а «бронза» уехала в Бразилию.

Стоит отметить, что для опытного победителя и рекордсмена Павла Лесных столь длинный марафон – это дебют и его вполне можно признать успешным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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