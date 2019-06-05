2019-06-05T08:26:27+03:00
Происшествия

На Алтае ведется розыск насильника-рецидивиста

Анна СЕМИНА
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Евгений Поветко (фото: предоставлено полицией)Евгений Поветко (фото: предоставлено полицией)
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В Тогульском районе Алтайского края ведется розыск 56-летнего Евгения Поветко, которого обвиняют в изнасиловании.

О розыске объявили в пункте полиции по Тогульскому району МО МВД России «Кытмановский». Мужчину разыскивают по обвинению в изнасиловании. Согласно уголовному законодательству, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщают на сайте «Сельского вестника», ранее Поветко несколько раз был судим за преступления против половой неприкосновенности, а также может совершать аналогичные преступления на территории других районов. Не исключено, что его жертвами могут стать и несовершеннолетние.

Жителей региона просят помочь в поисках злоумышленника. На вид ему 55-60 лет, рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, глаза серые, волосы средней длины, есть залысины, на щеках и носу пятна красного цвета от расширенных сосудов. Когда его видели в последний раз, он был одет в куртку защитного цвета, классические брюки темного цвета в продольную полоску серого цвета, спортивную шапку черного цвета, зимние сапоги (низ из пористой резина, верх матерчатый).

Документов у него нет, при этом он может находиться в реабилитационных центрах, либо среди бомжей. Может наниматься на работу по уходу за личным подсобным хозяйством, в крестьянско-фермерских хозяйствах, работать на пилорамах, возможно представляется другими данными.

Лицам, которым что-либо известно о местонахождении указанного гражданина просьба незамедлительно сообщить в Дежурную часть МО МВД России «Кытмановский» по телефонам: 8(38590)22-2-89, 8(38597)22-6-33 или 8-913-029-27-12, 8-905-987-01-46. Анонимность и вознаграждение гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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