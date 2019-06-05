2019-06-05T08:08:30+03:00
Общество

Селянка поблагодарила врачей за спасенную жизнь

Анна СЕМИНА
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Врачи, которые спасли жизнь сложной пациенткеВрачи, которые спасли жизнь сложной пациенткеФото: предоставлено пресс-службой
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Жительница алтайского села Тяхта Валентина Байц поблагодарила врачей за то, что они спасли ей жизнь.

Женщина едва не скончалась в начале весны. 27 марта Валентина почувствовала себя плохо и вызвала местного фельдшера. Сначала ей оказали первую медицинскую помощь, а затем сразу же вызвали «скорую».

- Машина приехала быстро – минут через двадцать. Фельдшер скорой помощи, к сожалению, я не узнала его имя, осмотрев меня, принял решение о немедленной госпитализации. Я была доставлена в реанимацию, - рассказывает сама Валентина газете «Сельский вестник».

Как сообщают в региональном Минздраве, в больнице ей поставили диагноз инсульт. Всю ночь медики оказывали ей помощь, медсестры и санитарки в буквальном смысле слова не отходили от нее. А на утро пациентку экстренно перевезли в Барнаул. На лечении в краевой столице женщина пробыла 14 дней, после чего отправилась на восстановление в санаторий «Сосновый бор».

Как только Валентина Байц вернулась домой, она тут же отправилась в редакцию местной газеты, чтобы еще раз поблагодарить за профессионализм и душевность со стороны местных, кытмановских врачей, а также врачей из Барнаула, которые спасли ей жизнь и сохранили ее качество.

- Сейчас я самостоятельно хожу, разговариваю. Правда голова еще кружится. Принимаю лекарственные препараты, назначенные докторами. Если бы мне не оказали вовремя нужную помощь в первые часы болезни, не знаю, что ы со мной тогда было. Хорошо, что я попала к добросовестным и чутким специалистам нашей районной больницы. Они все заслуживают моей благодарности и признательности, - говорит женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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