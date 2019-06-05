2019-06-05T07:27:22+03:00
Общество

Алтайские выпускники пишут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Анна СЕМИНА
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Выпускники России и Алтайского края в частности в среду, 5 июня, пишут ЕГЭ по физике и иностранным языкам.

Как сообщают в министерстве образования и науки региона, сегодня единый государственный экзамен по физике сдают около 2,6 тысяч человек. Помимо этого более 700 ребят записались на сдачу иностранных языков: абсолютное большинство в среду выполнит письменную часть заданий по английскому, около 30 – по немецкому, четыре – по китайскому, двое – по французскому и один – по испанскому. А вот на 7-8 июня у них назначена устная часть.

Для поступления в вуз выпускнику надо набрать по физике хотя бы 36 баллов. По инязу – 22. Стоит отметить, что 18 июня - резервный день для сдачи ЕГЭ по физике, устный иностранный язык можно сдать 27 июня, письменный – 28 июня.

- 1 июля организован резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам, - добавляют в министерстве.

Напомним, узнать свои результаты выпускник может на сайте информационной поддержки ЕГЭ в Алтайском крае не позднее 20 и 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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