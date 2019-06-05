На Алтае «Почта России» сделала из детского сада проходной двор

СЕГОДНЯ 07:23 2019-06-05T07:23:10+03:00

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Филиал «Почты России» сделал из детского сада в селе Васильчуки Ключевского района проходной двор.

Как сообщает «СР», в апреле 2019 года на территории детского сада разместился филиал «Почты России». При этом никакого разделительного ограждения, ни другого входа не было обустроено. Теперь клиенты почты без ограничений проходят через территорию детсада в дневное время, ну а вечером там отдыхают взрослые компании.

Местные жители обратились за помощью в Общественную приемную депутата Государственной Думы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева. Парламентарий обратился к главе Ключевского района Денису Леснову, который пояснил, что летом там планируется провести ограждение территории, занимаемой «Почтой России». Более того, в связи с наличием угрозы безопасности детей Александр Терентьев направил депутатский запрос также и районному прокурору Сергею Кремеру.

Нахождение на территории детского сада посторонней организации – это вопиющее нарушение законодательства, считает Председатель Совета местного отделения партии «СР» в Ключевском районе Наталья Лебедева.

– На мой взгляд, принимать меры нужно немедленно, а не откладывать решение проблемы на три летних месяца. При таких условиях пребывания детей каждую минуту с ними может случиться непоправимая беда. Тем более, что селе Васильчуки – это приграничная территория. Рядом лес. А это дети – самое дорогое, что у нас есть, – подчеркивает она.

ИСТОЧНИК KP.RU