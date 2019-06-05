На Алтай-Коксе определили лучших лаборантов

СЕГОДНЯ 06:56 2019-06-05T06:56:45+03:00

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На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа. Победителем стала Юлия Брицева. Ей вручили диплом и денежную премию.

За право называться лучшим лаборантом химанализа боролись 18 сотрудниц отдела технического контроля и управления экологии. После теоретического задания они определяли массовую долю марганцевокислого калия: выбирали из предложенных нужные вещества, проводили различные манипуляции и вычисления.

Второе место в конкурсе заняла Ирина Цветкова. Третье – Эвелина Ком. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Екатерине Клейковой. Специальным дипломом от профсоюзной организации наградили Анну Макрушину. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди аппаратчиков, дозировщиков, слесарей-ремонтников, сортировщиков кокса, водителей автомобиля, огнеупорщиков и слесарей-сантехников.

ИСТОЧНИК KP.RU