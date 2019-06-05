2019-06-05T06:53:17+03:00
Общество

Проспект Социалистический перекроют в Барнауле

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 8 июня, в Барнауле на несколько часов перекроют проспект Социалистический.

- Это связано с проведением автопробега ретроавтомобилей, - пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

В частности ожидается перекрытие участка проспекта от улицы Пушкина до улицы Ползунова с 9 утра до 13 часов. На это время будет ограничено движение общественного транспорта. Его пустят объездным путем:

Автобусы №17, 73: …проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Ползунова – проспект Красноармейский – площадь Спартака, в обратном направлении без изменений,

Автобусы №55: …проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина, далее – по маршруту,

Автобусы №109, 109оп: …проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский – разворот на пересечении Красноармейского с улицей Гоголя – проспект Красноармейский – улица Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении – без изменений,

Автобусы №57, 60: ЛДП «Спартак-2» – улица Большая Олонская – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам,

Автобус №20: площадь Спартака – проспект Красноармейский – разворот на пересечении Красноармейского с улицей Гоголя – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле начали ремонтировать улицу Пролетарскую
Алтайский спортсмен поднял 24-килограммовую гирю почти 2,5 тысячи раз
На Алтае ведется розыск насильника-рецидивиста
Селянка поблагодарила врачей за спасенную жизнь
Алтайские выпускники пишут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
На Алтае «Почта России» сделала из детского сада проходной двор
ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса
Бактерии «протея»: как распознать «на вкус» и не отравиться
На Алтай-Коксе определили лучших лаборантов
Погода на 5 июня 2019 года в Барнауле: +28 градусов
Две девушки из Бийска заставили школьницу пить из лужи
В Алтайском крае работает Совет по правам человека России
Немецкие специалисты планируют начать сотрудничество с Алтайским краем
Жительница Барнаула сделала несколько переводов подряд на счета мошенников
В Барнауле оцепили автозаправку из-за подозрительного чемодана