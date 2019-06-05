Проспект Социалистический перекроют в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:53 2019-06-05T06:53:17+03:00

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В субботу, 8 июня, в Барнауле на несколько часов перекроют проспект Социалистический.

- Это связано с проведением автопробега ретроавтомобилей, - пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

В частности ожидается перекрытие участка проспекта от улицы Пушкина до улицы Ползунова с 9 утра до 13 часов. На это время будет ограничено движение общественного транспорта. Его пустят объездным путем:

Автобусы №17, 73: …проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Ползунова – проспект Красноармейский – площадь Спартака, в обратном направлении без изменений,

Автобусы №55: …проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина, далее – по маршруту,

Автобусы №109, 109оп: …проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский – разворот на пересечении Красноармейского с улицей Гоголя – проспект Красноармейский – улица Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении – без изменений,

Автобусы №57, 60: ЛДП «Спартак-2» – улица Большая Олонская – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам,

Автобус №20: площадь Спартака – проспект Красноармейский – разворот на пересечении Красноармейского с улицей Гоголя – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU