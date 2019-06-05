2019-06-05T06:41:02+03:00
Общество

Погода на 5 июня 2019 года в Барнауле: +28 градусов

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле ожидается жаркая погода.В Барнауле ожидается жаркая погода.Фото: Дарья САВЕНКО
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Во вторник, 5 июня 2019 года, в Барнауле ожидается жаркая погода, а по краю - дожди и град.

Так, согласно синоптикам, воздух сегодня прогреется до +25…+27 градусов. Осадков не ожидается, ветер юго-восточный до 11 метров в секунду. По Алтайскому краю столбик термометра поднимется до +25…+30 градусов, в западных и южных районах небольшой и умеренный дождь, в предгорьях местами сильный дождь, гроза, град, порывы ветра до 18 метров в секунду.

В ночь на 6 июня в Барнауле будет +13…+15 градусов, небольшой дождь, возможна гроза, ветер южный 6-11 метров в секунду. Днем столбик термометра прогреется до +27…+29 градусов, умеренный, временами сильный дождь, гроза, возможен град, ветер до 20 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью +11…+16, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, ветер до 18 метров в секунду. Днем ожидается +27…+32, в западных районах +20…+25 градусов, в большинстве районов умеренный, местами небольшой дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, град, ветер до 23 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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