В Алтайском крае работает Совет по правам человека России

СЕГОДНЯ 04:39 2019-06-05T04:41:09+03:00

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В Алтайском крае проходит 30-е выездное заседание Совета по правам человека. В регионе правозащитники будут работать до 6 июня. Члены Совета посетят несколько городов и учреждений края, встретятся с активистами и общественниками.

Председатель Совета Михаил Федотов уже провел прием граждан, на него пришли всего 30 человек, это совсем небольшие цифры, по сравнению с другими регионами.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, 4 июня, в правительстве Алтайского края состоялась встреча Губернатора Виктора Томенко, руководителей силовых ведомств, общественных и гражданских организаций региона с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым.

Михаил Федотов заострил внимание на проблеме выявления туберкулеза в учреждениях исполнения наказаний региона. Ведь там возникают очаги распространения заболевания. Поэтому нужно обследовать поступающих людей, проводить флюорографию, а затем, если выявлена опасность, направлять человека к медикам. Проблема распространения туберкулеза характерна для всех российских регионов.

Также обсуждались проблемы содержания заключенных, их последующее трудоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU