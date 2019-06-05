Немецкие специалисты планируют начать сотрудничество с Алтайским краем

СЕГОДНЯ 04:18 2019-06-05T04:19:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Германии прошли переговоры заместителя Председателя Правительства Алтайского края Виталия Снесаря с представителем Министерства экономики, земельного развития и энергетики Баварии Маркусом Виттманном. Баварская сторона заинтересовалась сотрудничеством с регионом. Направлениями работы могут стать сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, жилищно-коммунальная сфера.

Делегация Алтайского края посетила городское мусороперерабатывающее предприятие Abfallwirtschafts München, где ознакомилась с особенностями сортировки и переработки твердых коммунальных отходов.

Также прошли встречи представителей Алтайского края в центре русской культуры «МИР» в Мюнхене. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края провел встречу с руководителем этого центра Татьяной Лукиной и председателем Координационного совета российских соотечественников в Баварии Еленой Герцог. В ходе встречи Виталий Снесарь рассказал о том, что в Алтайском крае реализуется ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие связей с соотечественниками за рубежом». Представители Центра русской культуры «МИР» проявили заинтересованность в сотрудничестве в области культуры, языка, религии, образования, поддержки молодежи российской диаспоры, в налаживании деловых связей с соотечественниками, проживающими в федеральной земле Бавария.

Напомним: делегация Алтайского края побывала с рабочим визитом в федеральной земле Бавария, приняла участие в XXIV заседании Межправительственной комиссии в составе российской части Российско-Германской Межправительственной комиссии по вопросам российских немцев во главе с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

ИСТОЧНИК KP.RU