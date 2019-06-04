Жительница Барнаула сделала несколько переводов подряд на счета мошенников
Двадцатилетняя жительница Барнаула в погоне за баснословным призом несколько раз перевела на счета мошенников собственные средства.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, девушка нашла в интернете сайт с различными опросами. После участия в тестировании ей пришло уведомление, что она якобы выиграла 123 тысячи рублей. Для их получения жительница Барнаула должна была оплатить комиссию за перевод. После того, как она ввела в специальном окне номер банковской карты, срок ее действия и защитный код на обратной стороне, с ее банковского счета списали 155 рублей, но выигрыш так и не пришел. Тогда девушка подумала, что не прошла полная оплата и начала нажимать кнопку «оплатить» несколько раз.
После того, как она увидела, что со счета каждый раз списываются деньги, которые превысили сумму комиссии, девушка осознала, что стала жертвой обмана.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU