2019-06-04T17:13:59+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула сделала несколько переводов подряд на счета мошенников

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Барнаула сделала несколько переводов подряд на счета мошенниковЖительница Барнаула сделала несколько переводов подряд на счета мошенниковФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Двадцатилетняя жительница Барнаула в погоне за баснословным призом несколько раз перевела на счета мошенников собственные средства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, девушка нашла в интернете сайт с различными опросами. После участия в тестировании ей пришло уведомление, что она якобы выиграла 123 тысячи рублей. Для их получения жительница Барнаула должна была оплатить комиссию за перевод. После того, как она ввела в специальном окне номер банковской карты, срок ее действия и защитный код на обратной стороне, с ее банковского счета списали 155 рублей, но выигрыш так и не пришел. Тогда девушка подумала, что не прошла полная оплата и начала нажимать кнопку «оплатить» несколько раз.

После того, как она увидела, что со счета каждый раз списываются деньги, которые превысили сумму комиссии, девушка осознала, что стала жертвой обмана.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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