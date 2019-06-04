2019-06-04T15:48:49+03:00
Происшествия

В Барнауле оцепили автозаправку из-за подозрительного чемодана

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Вечером, 4 июня, стало известно о том, что оцепили автозаправку на проспекте Строителей напротив торгового центра «Гэлакси».

Как пишут очевидцы в сообществе «Barnaul 22», периметр автозаправки полностью оцепили. На месте работали полицейские, кинологи и саперы.

Между тем горожане активно оставляют свои комментарии под сообщением о произошедшем и в основном в шутливой форме.

— Они нашли дешевый бензин. Его эвакуируют, чтобы обезопасить горожан, — написала Юля Собачко.

— Ехал мимо. Там какой-то чемодан вытаскивали грязный весь, я думаю из-за него сыр-бор, — написал кто-то под ником Кот Ученый.

— Это чемодан сотрудников полиции, а подозрительный находится между колонками заправки, к нему не подходят, ждут спецслужбы, — добавил Николай Влизько.

По мнению еще одного комментатора Николая Дубровниа по регламенту должны были перекрыть проспект Строителей и эвакуировать людей, но этого не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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