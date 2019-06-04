2019-06-04T15:26:00+03:00
Общество

Алтайские депутаты не договорились о времени продления продажи алкоголя

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Алтайские депутаты не договорились о времени продления продажи алкоголяАлтайские депутаты не договорились о времени продления продажи алкоголяФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания пока не пришли к единому мнению о продлении времени продажи алкоголя на территории региона.

Как сообщает пресс-служба АКЗС, некоторые предприниматели и просто жители края выступают за расширение временных рамок продажи алкогольных напитков в продуктовых магазинах.

Есть мнение, что эта мера позволит противодействовать так называемым псевдобарам, а также увеличит поступления в муниципальные бюджеты.

Между тем, представители профильных комитетов алтайского парламента пока не могут прийти к общему знаменателю по данному вопросу. Депутаты просят время, чтобы изучить тему более детально.

Напомним, что в других регионах страны продажа алкоголя в обычных продуктовых магазинах разрешена с 9 часов утра до 23 часов вечера. В Алтайском крае в настоящее время продажа алкоголя разрешена до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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