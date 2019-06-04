2019-06-04T13:07:17+03:00
Общество

Срок отключения горячей воды в барнаульском поселке Новосиликатный продлен

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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По результатам гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность, проведенных по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 в рамках подготовки города к следующему отопительному сезону, специалисты теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании приняли решение об увеличении объема перекладки коммуникаций на двух участках магистральных трубопроводов. В связи с этим срок подачи горячего водоснабжения в поселке Новосиликатный и нескольких жилых домах на улице Малахова переносится на 12 дней. Подача ресурса будет возобновлена 17 июня.

Позже срока, заявленного ранее, горячую воду получат 24 жилых дома, две школы, одна больница и четыре детских сада в посёлке Новосиликатный. На магистральном трубопроводе, ведущем к микрорайону, в результате гидравлических испытаний было обнаружено повреждение. Для его устранения принято решение дополнительно увеличить объем перекладки коммуникаций. Помимо этого, для замены еще 100 метров тепломагистрали на улице Трактовой, снабжающей теплом и горячей водой поселок, потребовалось временное отключение линии электропередачи напряжением 110 кВ. По независящим от теплоэнергетиков причинам это условие не было вовремя соблюдено и срок производства работ был вынужденно увеличен.

На улице Малахова до 17 июня временное ограничение горячей воды коснется трех многоквартирных домов. Эта мера также является вынужденной из-за возросшего после опрессовки объема работ на участке.

Список объектов, где вода появится позже, отмечен на карте: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A067ef4d7b639788cdefc487614c0571078fc8cb738dbd22d34f967cee7bab5ba&source=constructorLink

Напомним, всего от ТЭЦ-3 в Барнауле горячую воду получают 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан. Специалисты будут делать все возможное, чтобы возобновить горячее водоснабжение раньше намеченного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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