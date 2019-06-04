На Алтае чиновница незаконно оформила в собственность землю

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-04T12:39:36+03:00

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В Тальменском районе будут судить экс-главу одного из сельсоветов. Женщину обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Как сообщает региональный Следственный комитет, в 2015 году женщина решила обманным путем приобрести право собственности на земельный участок, расположенный в границах возглавляемого ею муниципального образования. С этой целью она изготовила фиктивную выписку из похозяйственной книги, на основании которой зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 2915 кв.м. в Росреестре.

На следующий год по той же схеме она сделала выписки из похозяйственной книги, на основании которых другая жительница района также незаконно оформила себе два земельных участка.

В результате мошеннических действий муниципальному образованию причинен имущественный ущерб в крупном размере.

Против главы возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В ходе следствия женщина вину признала полностью, раскаялась в содеянном. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU