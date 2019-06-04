2019-06-04T11:23:23+03:00
Общество

Первых «Наследников Ползунова» выпустили в Барнауле

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Наследники ПолзуноваНаследники ПолзуноваФото: предоставлено пресс-службой
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31 мая Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданный в Барнауле при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, выпустил первых учеников. Церемония вручения сертификатов об окончании обучения состоялась в АлтГТУ им. И.И. Ползунова, на базе которого работает центр.

Выпускниками центра стали 20 одиннадцатиклассников. Два года они занимались углубленным изучением естественно-научных дисциплин. Физике, математике, химии, инженерии, программированию и робототехнике школьников обучали лучшие преподаватели Алтайского края. Теперь всех выпускников ждут в техническом университете в качестве студентов.

«Мы очень рады, что два года вы провели вместе с нами. Хотелось бы, чтобы эти два года были только началом, и вы пришли к нам учиться и дальше. Тем более, что Фонд Андрея Мельниченко учредил несколько стипендий для тех выпускников Центра, кто продолжит учебу в техническом вузе. В любом случае, кем бы вы ни стали, мы будем считать вас первыми выпускниками центра «Наследники Ползунова», - поздравил выпускников ректор АлтГТУ им. И.И. Ползунова Андрей Марков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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