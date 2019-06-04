Приемная кампания в АГМУ стартует 17 июня

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-04T10:11:58+03:00

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17 июня в Алтайском государственном медицинском университете начинает работу приемная комиссия вуза.

Как и в прошлом году, Министерством здравоохранения РФ выделено вузу 480 бюджетных мест, из них 61% – это целевые места. Больше всего бюджетных мест выделено по направлению «Лечебное дело» – 315 (из них 198 целевых), по направлению «Педиатрия» – 95 (61 целевое), «Стоматология» – 30 (18 целевых), по 20 бюджетных мест выделено по направлениям «Медико-профилактическое дело» (12 целевых мест) и «Фармация» (4 целевых места).

В вузе постоянно совершенствуется организация работы приемной комиссии и создаются комфортные условия для абитуриентов. В этом году по распоряжению ректора АГМУ Игоря Салдан в отдаленных территориях Алтайского края будут работать выездные приемные комиссии для увеличения количества школьников Алтайского края, поступивших в вуз. Это станет логичным продолжением работы в рамках пилотного проекта «Будущие кадры современной медицины», четырехстороннее соглашение о реализации которого было подписано 20 мая в Правительстве Алтайского края. Увеличение количества студентов, поступивших в вуз из отдаленных районов края, в перспективе позволит устранить кадровый дефицит в медицинских организациях этих территорий.

Еще одним новшеством работы приемной комиссии в этом году станет внедрение электронного информационного сервиса «Личный кабинет поступающего в АГМУ», запуск которого планируется к началу работы приемной комиссии. Новый электронный сервис позволит абитуриентам, в том числе из отдаленных территорий Алтайского края, подать заявление на поступление в вуз и электронные копии необходимых документов, не выходя из дома. Таким образом, абитуриенту, подавшему заявление и документы посредством личного кабинета, необходимо будет прийти в приемную комиссию всего один раз – для предоставления оригиналов документов к зачислению.

Для подачи документов, как и в прошлом году, также предусмотрена возможность предварительной записи по телефону, при этом будет использоваться многоканальный телефон с голосовым меню и режимом ожидания абитуриентов до момента появления свободного оператора. В режиме ожидания поступающие смогут прослушать информацию о врачебных специальностях, по которым ведет обучение университет.

Сведения об участии в конкурсе в пределах квот и на свободные места, данные о проходных баллах поступающих, сведения об индивидуальных достижениях и другую важную информацию абитуриенты смогут найти в специальном разделе на сайте вуза и на странице приемной комиссии в социальной сети «ВКонтакте».

Приемная комиссия АГМУ будет работать по традиционному адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул. Папанинцев, 126. Время работы: понедельник-пятница - с 9:00 до 18:00, суббота - с 9:00 до 14:00. Телефон: +7 (3852) 566-900.

ИСТОЧНИК KP.RU