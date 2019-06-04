2019-06-04T10:02:56+03:00
Экономика

На Алтае почти завершена посевная

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае почти завершен яровой сев основных сельхозкультур. Работы выполнены на 92% площадей. Последнии данный о прохождении посевной сообщило региональное Министерство сельского хозяйства.

- Аграрии сеют гречиху, работы идут в оптимальные для этой культуры агросроки. Сейчас она занимает 250 тысяч гектаров, - сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.

Также в хозяйствах края ведут борьбу с сорняками. Аграрии занимаются повсходовым боронованием посевов.

А тем временем, в сельхозорганизациях региона от каждой коровы за сутки получают по 15,2 килограмма молока. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продуктивность возросла на один килограмм.

Максимальная суточная продуктивность сейчас в хозяйствах Зонального района, где от каждой коровы за сутки надаивают по 20,3 килограмма молока. По 19,7 килограмма на корову получают в хозяйствах Хабарского и Павловского районов. В пятерку лидеров входят Поспелихинский и Смоленский районы, где удой составляет 18,3 и 18,2 килограмма соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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