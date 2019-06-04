На Алтай-Коксе завершился конкурс «Мастер года – 2019»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-04T08:53:24+03:00

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На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс «Мастер года – 2019», нацеленный на повышение профессионализма и развитие управленческих компетенций руководителей среднего звена. «Мастером года – 2019» стал Николай Бутаков, сотрудник теплоэлектроцентрали.

В конкурсе приняли участие 20 сотрудников: мастера, начальники смен и участков, а также те, кто находится в кадровом резерве на эти должности. Они выполнили практические задания по охране труда, проявили управленческие компетенции, организовали профориентационные мероприятия для старшеклассников городских школ. На заключительном этапе конкурса участники подготовили и защитили проекты по повышению эффективности производства.

Третье место в конкурсе занял Сергей Дубровко, механик отдела технического состояния оборудования. Второе место – Юлия Поварова, начальник группы отдела технического контроля. «Лучшим молодым мастером» стал Алексей Гориленко из теплоэлектроцентрали.

Победителям и призерам вручили дипломы, денежные премии и корпоративные подарки.

Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU