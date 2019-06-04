В Заринске парень изнасиловал водителя такси, а после свел счеты с жизнью

СЕГОДНЯ 08:13 2019-06-04T08:50:57+03:00

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В Заринске 22-летний молодой человек напал на женщину-водителя такси, изнасиловал, а потом свел счеты с жизнью. О нападении сообщила пострадавшая, ее заявление лежит в Следственном комитете.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе, факт изнасилования.

- Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, по факту будет принято процессуальное решение, - рассказала представитель краевого Следственного комитета Татьяна Эрдле.

Известно, что напавший на водителя молодой человек был ранее судим, предсмертной записки он не оставил, по крайне мере, информации об ее обнаружении пока нет. В социальных сетях пишут, что женщина «чудом выжила», тем не менее, пока эта информация не нашла подтверждения. Следователи воздержались от комментариев по поводу ее состояния. Были ли получены ею какие-то травмы, станет известно только после проведения медицинского освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU