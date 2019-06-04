Алтайский деревообрабатывающий завод начал экспортировать продукцию в Киргизию и Узбекистан

СЕГОДНЯ 07:20 2019-06-04T07:20:40+03:00

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Павловский деревообрабатывающий комбинат отгрузил на экспорт первую партию готовой продукции в Киргизию и Узбекистан. Речь идет о плитах MDF, которые используются в мебельном производстве и строительстве.

Предполагается, продукция алтайского завода, входящего в холдинговую компанию «Алтайлес», в ближайшее время будет поставляться и в другие страны.

- С момента запуска производства древесноволокнистых плит на заводе было произведено 7827 м3 продукции. Из них 4256 м3 отправлено покупателям, - рассказал коммерческий директор холдинга Дмитрий Логинов. - Уже сейчас мы можем сказать, что спрос на продукцию высокий. В основном это европейская часть России и страны СНГ (Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). По всем прогнозам, с развитием мебельного производства и строительной сферы он будет только расти. Тем не менее, производственной мощности Павловского ДОКа вполне хватит для того, чтобы покрыть эти потребности.

Напомним, завод был запущен около двух месяцев назад в тестовом режиме. Инвестиции в производство составили около 6 млрд рублей. Комбинат будет выпускать плиты толщиной от 2,5 до 40 мм в объеме до 250 000 м3 в год с классом эмиссии Е1. Специалисты отмечают, Павловский завод перерабатывает только низкосортную древесину, порубочные остатки, щепу и опилки. Это делает цикл от заготовки древесины до ее переработки полностью замкнутым и безотходным.

ИСТОЧНИК KP.RU