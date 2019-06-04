В Барнауле идет ремонт 18 участков улиц

СЕГОДНЯ 06:57 2019-06-04T06:57:44+03:00

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Мэрия Барнаула отчиталась о ходе ремонтных дорог на городских улицах. Сейчас работы ведутся на 18 участках.

Уже закончено фрезерование асфальта и укладка выравнивающего слоя на Шукшина, Льва Толстого, Рождественской, Изящной, Ковыльной, Герцена, Чайковского, Антона Петрова, Беляева, проспектах Коммунаров и Сибирском.

Почти полностью завершена укладка покрытия на улице Герцена от пр-та Дзержинского до ул. Мусоргского и улице Чайковского от ул. Герцена до ул. Полевой, там осталось обустроить только тротуары.

На ремонтируемых участках улиц А. Петрова и Беляева полностью установлен бордюрный камень, идут работы по асфальтированию дороги и обустройству тротуаров. Также сейчас работы ведутся на Ленинградской, проспекте Коммунаров, Аносова и ряде других улиц.

- На улицах Льва Толстого, Меланжевой и Берестовой закончено фрезерование дорожного покрытия. Также на улице Льва Толстого от ул. Максима Горького до пр-та Комсомольского уже полностью выполнено устройство выравнивающего слоя и установка бордюра, - пишет пресс-служба города.

Всего в текущем году дорожники планируют привести в нормативное состояние 33 участка городских магистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU