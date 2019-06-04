2019-06-04T06:04:16+03:00
Общество

В Барнауле ветеранам Афганской войны вручат юбилейные медали

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле ветеранам Афганской войны вручат юбилейные медали к 30-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан.

Юбилейная медаль «30 лет завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане» с приложением удостоверения установленного образца учреждена решением Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений.

Вручение медалей ветеранам боевых действий в Афганистане состоится 6 и 7 июня с 10 утра до 17 часов вечера в районных администрациях Барнаула по месту прописки. При себе нужно иметь паспорт с пропиской и ветеранское удостоверение.

Те, кто по каким-то причинам не сможет придти на вручение, смогут забрать медали в офисе «Российского союза ветеранов Афганистана», который находится по адресу: Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4 этаж. Режим работы: ежедневно с понедельника по пятницу, с 10.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» на Алтае сыграл со школьниками в квест по безопасному интернету
Алтайский край будет представлен на Петербургском экономическом форуме в экспозиции СФО
В Бийске могут навсегда закрыть автомобильный тоннель
В Тальменке вандалы вырвали цветы, посаженные волонтерами
В Алтайском крае потеплеет до +32 градусов
Интернет-мошенники обманули жителя Барнаула
На Алтае сельчанин выстрелил из охотничьего ружья в обидчика
10 тонн санкционных яблок из Польши не пустили на Алтай
Бухгалтер из администрации Новоалтайска отправится под суд
В реках Алтайского края поднялась вода
В Барнауле продолжается запуск горячей воды по контуру ТЭЦ-3 раньше заявленного срока
Яровое вошло в ТОП-5 популярных озер России
До +30 градусов: В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность
Только за одну неделю клещи укусили 1133 жителя Алтайского края
Алтай-Кокс поздравил детей Заринска с праздником
Сельский «шумахер»: Житель Тогула угнал погрузчик и укатил в кювет
Погода на 4 июня 2019 года в Барнауле: +23 градуса и дождь
Жительница Барнаула поверила лже-сотруднице банка и потеряла 41 тысячу рублей
Талантливых алтайских школьников пригласили на встречу с ректором АлтГТУ
Три миллиардера живут в Алтайском крае
Обрусевший мангуст появился на зооусадьбе на Алтае
День рождения Александра Пушкина отметят в Барнауле
Алтайская лаборатория помогает выявить сальмонеллы в мясе птицы
На Алтай-Коксе определили лучшего электрогазосварщика
Более 200 бесплатных консультаций оказали ведущие профессора АГМУ
На Алтае Mitsubishi сбил дорожный знак и врезался в дерево