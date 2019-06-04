СЕГОДНЯ 06:04 2019-06-04T06:04:16+03:00

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В Барнауле ветеранам Афганской войны вручат юбилейные медали к 30-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан.

Юбилейная медаль «30 лет завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане» с приложением удостоверения установленного образца учреждена решением Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений.

Вручение медалей ветеранам боевых действий в Афганистане состоится 6 и 7 июня с 10 утра до 17 часов вечера в районных администрациях Барнаула по месту прописки. При себе нужно иметь паспорт с пропиской и ветеранское удостоверение.

Те, кто по каким-то причинам не сможет придти на вручение, смогут забрать медали в офисе «Российского союза ветеранов Афганистана», который находится по адресу: Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4 этаж. Режим работы: ежедневно с понедельника по пятницу, с 10.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU