2019-06-04T05:05:31+03:00
Общество

В Бийске могут навсегда закрыть автомобильный тоннель

Дарья САВЕНКО
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Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
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Тоннель, соединяющий в Бийске улицы Трофимова и Угольную, могут закрыть. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

С 3 июня тоннель закрыли на капитальный ремонт. Однако, он пока еще не начался, а рабочие перекрыли проезд с помощью шлагбаума с дорожным знаком и крепкой балкой. На вопрос журналиста издания о том, как будет вновь открыто движение, последовал ответ рабочего, что никогда.

В администрации города пояснили, что собственником тоннеля является РЖД, поэтому именно железнодорожники приняли решение о закрытии объекта.

Как стало известно, изначально данный проезд оборудовался для пропуска талых вод, однако администрация Бийска решила использовать тоннель для проезда транспорта. В прошлом году в тоннеле пострадал автомобиль жителя Бийска – на него упал кусок бетона.

Судьба тоннеля пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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