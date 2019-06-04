2019-06-04T04:02:42+03:00
Происшествия

В Тальменке вандалы вырвали цветы, посаженные волонтерами

Дарья САВЕНКО
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Сейчас вандалов ищут полицейские.Сейчас вандалов ищут полицейские.Фото: Официальный сайт администрации Тальменского района
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В центре рабочего поселка Тальменка неизвестные вырвали с корнем несколько саженцев цветов. Это произошло в ночь с 29 на 30 мая.

Как сообщает «Тальменская жизнь», более 500 саженцев рябины и мелкорослого кустарника, а также цветов были посажены на центральной улице Кирова волонтерами центра внешкольной работы школ №1 и №3, а также работников поссовета. Школьники с большим энтузиазмом высаживали кустики, надеялись, что их труд будет замечен и достойно оценен. Однако спустя несколько дней неизвестные по непонятным причинам разворотили кашпо, вырвав цветы.

Сейчас вандалов ищут полицейские – органами ОВМД ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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