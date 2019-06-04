В Тальменке вандалы вырвали цветы, посаженные волонтерами
В центре рабочего поселка Тальменка неизвестные вырвали с корнем несколько саженцев цветов. Это произошло в ночь с 29 на 30 мая.
Как сообщает «Тальменская жизнь», более 500 саженцев рябины и мелкорослого кустарника, а также цветов были посажены на центральной улице Кирова волонтерами центра внешкольной работы школ №1 и №3, а также работников поссовета. Школьники с большим энтузиазмом высаживали кустики, надеялись, что их труд будет замечен и достойно оценен. Однако спустя несколько дней неизвестные по непонятным причинам разворотили кашпо, вырвав цветы.
Сейчас вандалов ищут полицейские – органами ОВМД ведется расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU