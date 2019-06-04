2019-06-04T03:32:55+03:00
Общество

В Алтайском крае потеплеет до +32 градусов

Дарья САВЕНКО
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В ближайшие дни в Алтайском крае потеплеет до +32 градусов.В ближайшие дни в Алтайском крае потеплеет до +32 градусов.Фото: Дарья САВЕНКО
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Уже в ближайшие дни столбик термометра в Алтайском крае покажет +32 градуса.

По данным синоптиков, днем во вторник, 4 июня, в регионе ожидается +21…+26 градусов, в отдельных районах небольшой дождь, гроза, ветер до 13 метров в секунду.

В среду, 5 июня, температура в дневные часы поднимется до +25…+30 градусов, в западных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, ветер до 15 метров в секунду.

В четверг, 6 июня, синоптики прогнозируют +27…+32, по западу +20…+25 градусов, в большинстве районах небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.

Вместе с тем, с 4 по 6 июня в регионе местами сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), в Ключевском и Волчихинском районах – чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).

ИСТОЧНИК KP.RU

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