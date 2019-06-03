Интернет-мошенники обманули жителя Барнаула

СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-03T17:16:18+03:00

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Полицейские разыскивают интернет-мошенников, которые обманули жителя Барнаула.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в полицию обратился мужчина, который рассказал, что его обманули. На сайте одного из банков он оставил заявку на получение кредита. Вскоре ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сказал, что ему одобрили выдачу кредита, правда, необходимо оплатить страховой взнос.

- Так как потерпевшему необходимо было получить займ, а в кредитных организациях в городе ему отказывали в этом, горожанин согласился. Он перевел деньги за страховку, однако после этого телефон абонента перестал отвечать, - рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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ИСТОЧНИК KP.RU