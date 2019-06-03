2019-06-03T15:06:18+03:00
Происшествия

На Алтае сельчанин выстрелил из охотничьего ружья в обидчика

Дарья САВЕНКО
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Потасовка между выпившими мужчинами закончилась смертью одного из них. Это произошло в одном из сел Зонального района Алтайского края.

Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь с 31 мая на 1 июня около сельского кафе между посетителями произошла ссора, которая переросла в драку. 36-летний мужчина получил удар по лицу и, разозлившись, уехал домой на своем автомобиле. Там он взял свое охотничье ружье и вернулся к месту драки. Он выстрелил в своего обидчика: 40-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Сейчас сельчанин находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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