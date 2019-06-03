2019-06-03T14:59:58+03:00
Общество

10 тонн санкционных яблок из Польши не пустили на Алтай

Дарья САВЕНКО
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Фрукты были уничтожены.Фрукты были уничтожены.Фото: предоставлено пресс-службой
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Алтайская таможня не пустила на территорию России 10 тонн санкционных яблок.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, специалисты ведомства совместно с сотрудниками мобильной группы Алтайской таможни, Пограничным управлением ФСБ РФ по Алтайскому краю и Третьяковским отделом полиции пресекли незаконный ввоз на территорию России из Казахстана 10 тонн яблок.

На упаковку была нанесена маркировка о том, что яблоки из Польши, а значит – санкционный продукт. Фрукты были уничтожены.

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В первом случае россиянин перевозил из Казахстана замороженное мясо птицы весом 20 тонн – в сопроводительных документах были нарушения. Во втором случае на поставку продукции в Россию введены временные ограничения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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