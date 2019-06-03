В реках Алтайского края поднялась вода

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-03T13:02:23+03:00

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Осадки стали причиной повышения уровня воды в реках Алтайского края.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии, подъем уровня воды регистрируется в Чарыше, Бии и Оби (до села Усть-Чарышская Пристань). Также отмечаются колебания уровней в реках Катунь, Ануй, Песчаная и в малых реках предгорий. Это связано с осадками, которые прошли 1 и 2 июня на территории сразу двух Алтаев. Однако, до критических отметок на этих реках остается значительный запас.

По прогнозу синоптиков, следующие существенные осадки, способные повлиять на динамику уровней воды в реках края, ожидаются 5 и 6 июня.

Вместе с тем, с 4 по 6 июня в регионе местами сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), в Ключевском и Волчихинском районах - чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).

ИСТОЧНИК KP.RU