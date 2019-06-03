2019-06-03T12:07:35+03:00
Общество

Яровое вошло в ТОП-5 популярных озер России

Дарья САВЕНКО
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Дешевле всего проживание обойдётся в Яровом.Дешевле всего проживание обойдётся в Яровом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Специалисты составили рейтинг озер России, которые наиболее популярны у отдыхающих наступившим летом.

По данным Tvil.ru, как оказалось, самостоятельно в этом году путешественники отправятся на озера: Осташков на Селигере в Тверской области, Банное в Башкирии, Яровое на берегу Большого Ярового озера в Алтайском крае, Кондопога на берегу Онежского озера в Карелии и Байкальск на южном берегу Байкала в Иркутской области. Также было посчитано, на каком из них дороже всего отдыхать. Рейтинг был подготовлен по данным оплаченных заявок (броней) на проживание c 1 июня по 31 августа 2019 года.

– Осташков, Тверская область – 4,9 тысяч рублей в сутки/ 7,5 суток;

– Кондопога, Республика Карелия – 4,1 тысяча рублей/ 8 суток;

– Байкальск, Иркутская область – 3,4 тысяч рублей/ 6 суток;

– Банное, Республика Башкортостан – 2,9 тысяч рублей/ 4,5 суток;

– Яровое, Алтайский край – 2,7 тысячи рублей/ 6 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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