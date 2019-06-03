Только за одну неделю клещи укусили 1133 жителя Алтайского края

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-03T11:14:04+03:00

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За одну неделю с 20 по 27 мая от присасывания клещей пострадали 1133 жителя Алтайского края. Всего же, с начала активности клещей – 25 марта – в поликлиники обратились 5197 укушенных.

Как рассказали в региональном роспотребнадзоре, клещевой энцефалит был подтвержден у четырех жителей Алтайского края, в том числе у двух детей в возрасте до 14 лет. Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не вводили иммуноглобулин.

По состоянию на 31 мая в регионе от клещей обработано 2028 га территорий из 2100 га запланированных. Это – загородные оздоровительные учреждения, санатории, баз отдыха, туристических базы, парки и др.

При присасывании клеща необходимо сразу обратиться в поликлинику по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Он вводится в течение 96 часов с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита. Исследуют клещей в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по адресу: улица Максима Горького, 28.

ИСТОЧНИК KP.RU