2019-06-03T10:53:47+03:00
Общество

Алтай-Кокс поздравил детей Заринска с праздником

Поделиться:
Алтай-КоксАлтай-КоксФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В День защиты детей Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) организовал для заринских ребят развлекательную программу и театрализованное представление.

В квесте «Вокруг света с песенкой о лете» приняли участие около 100 юных заринчан. Территорию Центра детского творчества поделили на тематические станции, где ребят ждали различные испытания. Представители Союза молодежи вручили детям множество призов.

Провели туристический слет для детей, которые занимаются в комнате коррекции здоровья Центра детского творчества. Ребята собирали палатки, проходили полосу препятствий, учились ориентироваться по компасу. В этот же день прошла презентация сборника детских рассказов, посвященных 40-летию Заринска. Союз молодежи передал ребятам индивидуальные подарки, соответствующие их интересам и особенностям развития.

По приглашению Алтай-Кокса в Заринске выступили артисты краевого театра кукол «Сказка». На представлении побывали дети сотрудников завода.

Фоторепортаж о празднике можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В реках Алтайского края поднялась вода
В Барнауле продолжается запуск горячей воды по контуру ТЭЦ-3 раньше заявленного срока
Яровое вошло в ТОП-5 популярных озер России
До +30 градусов: В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность
Только за одну неделю клещи укусили 1133 жителя Алтайского края
Сельский «шумахер»: Житель Тогула угнал погрузчик и укатил в кювет
Погода на 4 июня 2019 года в Барнауле: +23 градуса и дождь
Жительница Барнаула поверила лже-сотруднице банка и потеряла 41 тысячу рублей
Талантливых алтайских школьников пригласили на встречу с ректором АлтГТУ
Три миллиардера живут в Алтайском крае
Обрусевший мангуст появился на зооусадьбе на Алтае
День рождения Александра Пушкина отметят в Барнауле
Алтайская лаборатория помогает выявить сальмонеллы в мясе птицы
На Алтай-Коксе определили лучшего электрогазосварщика
Более 200 бесплатных консультаций оказали ведущие профессора АГМУ
На Алтае Mitsubishi сбил дорожный знак и врезался в дерево