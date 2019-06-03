Сельский «шумахер»: Житель Тогула угнал погрузчик и укатил в кювет

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-03T10:23:52+03:00

Мужчина с места скрылся, однако вскоре полицейские задержали его. Фото: предоставлено пресс-службой

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Кажется, житель Тогула напрасно поверил в свои силы, ведь завершить задуманное у него не получилось.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне днем 39-летний местный житель увидел, что на дороге стоит погрузчик, а рабочих, ремонтирующих мост, рядом нет. Он завел двигатель и проехал на нем несколько метров. Однако, после этого что-то пошло не так – транспортное средство съехало в кювет. Мужчина с места скрылся, однако вскоре полицейские задержали его. Свою вину он отрицать не стал.

Уголовное дело возбудили по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

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ИСТОЧНИК KP.RU