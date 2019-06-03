Обрусевший мангуст появился на зооусадьбе на Алтае

СЕГОДНЯ 07:54 2019-06-03T07:54:13+03:00

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На территории зооусадьбы Altai Rocks в поселке Солнечный под Барнаулом поселился новый обитатель – детеныш полосатого мангуста. Через два дня, 5 июня, ему исполнится всего один месяц.

Детеныша назвали Тонго. По словам хозяйки усадьбы Юлии Бочарниковой, в природе мангусты обитают в Африке, но именно этот родился в России от пару других ручных мангустов. Так что его с полной уверенностью можно назвать нашим соотечественником.

- У нас был интерес к экзотическому животному небольшого размера, контактному и чистоплотному, поэтому, когда предложили маленького мангустёнка, долго думать не стали, - рассказывает Юлия.

Как пишет Алтайтурцентр, эти зверьки очень легко одомашниваются. Причем его можно сравнить с кошкой – он с радостью охотится на грызунов. Тонго несмотря на свой юный возраст уже сейчас ведет себя как взрослая особь и может сам себе искать пропитание.

- Он очень любопытный, в тёплую погоду мы его уже выносили для знакомства с гостями – обнюхал и даже посидел на ручках. Пожелания посетителям – резкие звуки, крики, беготня могут испугать животное, ведь для них очень важен позитив при общении с человеком, особенно незнакомым, - рассказала Юлия Бочарникова.

ИСТОЧНИК KP.RU