2019-06-03T07:51:15+03:00
Общество

День рождения Александра Пушкина отметят в Барнауле

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В столице Алтайского края пройдет праздник, посвященный Дню рождения великого русского писателя Александра Пушкина.

Всех желающих приглашают в четверг, 6 июня, на программу «Литературные диалоги: Пушкинские сказки – добрым молодцам урок» в сквер у Алтайской краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова. Вести мероприятие будет декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета Сергей Мансков.

Гостям представят произведения писателя, а также песни, посвященные Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. Кроме того, на празднике приготовят блюдо, которое готовила няня Пушкина Арина Родионовна.

Читайте также

«Мы хотим построить лучший лагерь в стране»: На Алтае появится свой «Артек»

В Алтайском крае появится круглогодичный детский лагерь. Инвесторы уверяют, это будет один из самых больших и лучших лагерей в стране (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Барнаула поверила лже-сотруднице банка и потеряла 41 тысячу рублей
Талантливых алтайских школьников пригласили на встречу с ректором АлтГТУ
Три миллиардера живут в Алтайском крае
Обрусевший мангуст появился на зооусадьбе на Алтае
Алтайская лаборатория помогает выявить сальмонеллы в мясе птицы
На Алтай-Коксе определили лучшего электрогазосварщика
Более 200 бесплатных консультаций оказали ведущие профессора АГМУ
На Алтае Mitsubishi сбил дорожный знак и врезался в дерево
Две улицы перекроют в Барнауле из-за строительства канализации
В Барнауле произошла коммунальная авария
В Алтайском крае проходит ЕГЭ по русскому языку
Из Барнаула в Киргизию автобусы отправляются два раза в неделю
Новые дорожные знаки появятся на улицах Барнаула
В Алтайском драматическом театре работают над спектаклем по рассказам Шукшина
В Рубцовске могут исчезнуть муниципальные автобусы
В Краснощековском районе увеличили подъемные для молодых педагогов
Казахстан и Россия проведут совместные учения в 2020 году
Алтайские эсеры подарили праздник детям
В Барнауле мужчина взял кредит на чужое имя
На выплаты из материнского капитала на Алтае направили 110 млн рублей
Около трех килограммов конопли изъяли у жителя Славгорода
На Алтае полицейские помогли двум мужчинам выбраться из горящего автомобиля
Четыре человека в Алтайском крае заразились энцефалитом
Почти 150 мужчин в Алтайском крае ушли в декрет в 2019 году
В Алтайском крае стартовал конкурс эссе про медсестер и врачей
Жительница Барнаула потеряла 23 тысячи рублей вместо продажи роликовых коньков
В Бийске эвакуировали покупателей и персонал двух торговых центров
Старый деревянный дом горел в центре Барнаула