День рождения Александра Пушкина отметят в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-03T07:51:15+03:00

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В столице Алтайского края пройдет праздник, посвященный Дню рождения великого русского писателя Александра Пушкина.

Всех желающих приглашают в четверг, 6 июня, на программу «Литературные диалоги: Пушкинские сказки – добрым молодцам урок» в сквер у Алтайской краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова. Вести мероприятие будет декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета Сергей Мансков.

Гостям представят произведения писателя, а также песни, посвященные Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. Кроме того, на празднике приготовят блюдо, которое готовила няня Пушкина Арина Родионовна.

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ИСТОЧНИК KP.RU