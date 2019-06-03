Алтайская лаборатория помогает выявить сальмонеллы в мясе птицы

СЕГОДНЯ 07:50 2019-06-03T07:50:29+03:00

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Мясо птицы по показателям безопасности (содержанию потенциально опасных веществ и микроорганизмов, в т. ч. патогенных) должно соответствовать нормам, установленным ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Сальмонеллез болезнь человека и животных, относящаяся к острым кишечным инфекциям, вызываемая бактериями рода Salmonella. Это обычно подвижные микроорганизмы, которые с поверхности продукции могут проникать в ее глубокие слои. Носителями возбудителя являются преимущественно животные, а также люди.

Диагностика сальмонеллёза осуществляется комплексно с учётом эпидемиологических данных, симптоматики и результатов лабораторных исследований, направленных на изоляцию и типирование возбудителя. Основным способом типирования сальмонелл является реакция агглютинации.

Микроорганизмы, попадая в организм животных с кормом или другим путём, вызывают в кишечнике воспалительные процессы, которые обусловливают проникновение возбудителя в кровь и лимфу, и разносятся по всему организму, способствуя развитию септицемии. Микробы и их токсины, циркулируя в крови, вызывают глубокие нарушения в паренхиматозных органах вплоть до образования в них некротических процессов. Последние локализуются в печени, селезенке, почках, лёгких и суставах.

Для предотвращения возникновения инфекций, специалисты ФГБУ ЦНПВРЛ предлагают производителям пищевой продукции и кормов для животных проводить своевременный контроль качества своей продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU