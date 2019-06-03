Более 200 бесплатных консультаций оказали ведущие профессора АГМУ

СЕГОДНЯ 07:40 2019-06-03T07:52:40+03:00

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В Алтайском государственном медицинском университете подведены итоги акции «День детского здоровья», приуроченной к Дню защиты детей. В рамках акции, которая проводится вузом третий год подряд, 31 мая в двух клиниках Алтайского медицинского университета – Профессорской клинике и Консультативно-диагностическом центре – был организован бесплатный прием юных пациентов.

Родителей с детьми, пришедших на прием, консультировали ведущие профессора университета, известные в Алтайском крае врачи. Это профессор, врач хирург-онколог высшей квалификационной категории, Заслуженный врач РФ Владимир Кожевников, врач педиатр-нефролог высшей категории, Заслуженный врач РФ Галина Выходцева, профессор, врач педиатр-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории Юрий Лобанов, профессор, врач-педиатр высшей квалификационной категории, врач-кардиолог высшей квалификационной категории Евгений Скударнов, профессор, врач педиатр-гематолог высшей квалификационной категории, врач гастроэнтеролог высшей квалификационной категории Денис Фуголь, врач-педиатр высшей квалификационной категории Ольга Малюга и др.

Юных пациентов на входе встречали волонтеры, ординаторы в белых халатах и дарили яркие воздушные шары. В обеденный перерыв для детей и их родителей кафедра анестезиологии, реаниматологии и клинической реаниматологии организовала мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи на тренажерах из Симуляционного центра вуза.

Многие пациенты пришли на прием с серьезными патологиями, требующими детального обследования и дальнейшего лечения.

Всего в течение дня в рамках «Дня детского здоровья» оказано более 200 консультаций. Это в три раза больше в сравнении с акцией прошлого года. Желающих попасть на прием к ведущим профессорам вуза оказалось так много, что для тех из них, кто записался и не вошел в график приема 31 мая, будут организованы дополнительные бесплатные консультации на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU