На Алтае Mitsubishi сбил дорожный знак и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-03T07:29:18+03:00

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В курортном городе Яровое произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки. Авария случилась вечером в воскресенье, 2 июня, на пересечении улиц Пушкина и Ленина.

Как сообщили очевидцы ДТП, водитель автомобиля Mitsubishi уходил от столкновения с другой машиной и наехал на дерево и дорожный знак. По предварительной информации, пострадавших нет.

Автомобиль получил серьезные повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU