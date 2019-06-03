Две улицы перекроют в Барнауле из-за строительства канализации
В Барнауле на три недели перекроют две улицы. Там начнет строительство канализации.
Речь идет про участки улиц Володарского и Парижской Коммуны. Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, это ограничения связаны с проведением работ по строительству участка канализации.
- В частности перекрытие произойдет на участке пересечения с бульваром 9 Января, - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.
Перекрытие произойдет с 3 по 23 июня. На этот период водителей призывают быть внимательными на данном участке и временно найти иные пути объезда.
Читайте также:
В Барнауле произошла коммунальная авария
Утро понедельника началось для Барнаула с коммунальной аварии. Порыв произошел на улице Беляева, 35 (далее)
Новые дорожные знаки появятся на улицах Барнаула
Уже с 5 июня в Барнауле начнут действовать новые дорожные знаки, которые появятся на трех участках дорог (далее)
ИСТОЧНИК KP.RU