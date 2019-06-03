Две улицы перекроют в Барнауле из-за строительства канализации

СЕГОДНЯ 07:25 2019-06-03T07:25:16+03:00

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В Барнауле на три недели перекроют две улицы. Там начнет строительство канализации.

Речь идет про участки улиц Володарского и Парижской Коммуны. Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, это ограничения связаны с проведением работ по строительству участка канализации.

- В частности перекрытие произойдет на участке пересечения с бульваром 9 Января, - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

Перекрытие произойдет с 3 по 23 июня. На этот период водителей призывают быть внимательными на данном участке и временно найти иные пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU