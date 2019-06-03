В Барнауле произошла коммунальная авария
Утро понедельника началось для Барнаула с коммунальной аварии. Порыв произошел на улице Беляева, 35.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, о коммунальной аварии стало известно в 6:40. На место прибыли специалисты и выяснили, что произошло повреждение водовода диаметром 500 мм. Около 8:00 место повреждения было локализовано, а выход воды прекращен. Ремонт планируется завершить во второй половине дня.
Работы ведутся без отключения водоснабжения и водоотведения. Правда, для автомобилистов закрыт участок дороги по улице Беляева от улицы Малахова до улицы Глушкова.
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ИСТОЧНИК KP.RU