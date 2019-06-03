2019-06-03T06:17:38+03:00
Общество

В Алтайском крае проходит ЕГЭ по русскому языку

Сдают его свыше 12 тысяч человек
Дарья САВЕНКО
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В понедельник, 3 июня 2019 года, в Алтайском крае, как и по всей России, проходит единый государственный экзамен по русскому языку.

В нашем регионе его сдают свыше 12 тысяч выпускников. Началось тестирование в 10 часов, а продлиться 3 часа 30 минут. Минимальный балл, необходимый для поступления в ВУЗ, равен 36.

Узнать свои результаты выпускники смогут на сайте информационной поддержки ЕГЭ в Алтайском крае не позднее 20 июня.

Резервный день для сдачи ЕГЭ по русскому языку назначен на 26 июня, а 1 июля - резервный день для экзаменов по всем предметам. Следующий экзамен – по иностранному языку и физике. Пройдут ЕГЭ 5 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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