Новые дорожные знаки появятся на улицах Барнаула

СЕГОДНЯ 05:13 2019-06-03T05:13:57+03:00

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Уже с 5 июня в Барнауле начнут действовать новые дорожные знаки, которые появятся на трех участках дорог. Они будут ограничивать остановку и стоянку транспортных средств.

Как сообщили в городской администрации, новые дорожные знаки установят возле детского сада №261 по адресу: улица Солнечная Поляна, 8, а также у Барнаульского ипподрома по адресу: проспект Космонавтов, 61.

Также новый дорожный знак, запрещающий поворот налево установят на улице Власихинской в районе здания №59г/17. Этот знак будет запрещать поворот налево от шоссе Ленточный бор на проезд, идущий вдоль садоводства им. Мичурина.

Помимо этого горожан предупреждают о том, что с 3 по 23 июня перекроют улицы Володарского и Парижской Коммуны в районе пересечения с бульваром 9 января. Это связано с проведением работ по строительству участка канализационной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU