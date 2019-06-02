СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-02T12:55:40+03:00

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Казахстан и Россия проведут совместные учения в 2020 году. Речь идет об отработке действий по тушению трансграничных пожаров. Регионы договорились об этом в ходе масштабных пожарно-тактических учений в Степно-Михайловском лесничестве в Алтайском крае.

Основная цель подобных мероприятий - определить готовность всех ведомств и структур сопредельных государств к ликвидации природных пожаров на приграничной территории. Угроза возникновения ЧС ставит перед Россией и Казахстаном единую цель - минимизировать их последствия. Совместные учения помогают учесть все нюансы взаимодействия двух сопредельных государств.

- Взаимодействие подразделений ЧС, лесного хозяйства, пограничных структур, органов местного самоуправления России и Казахстана налажено на высоком уровне. Тушение трансграничных пожаров в реальности также демонстрирует уровень слаженности действий двух стран. Вопрос пересечения линии разграничения государств в случае ЧС обоюдно согласован, что в случае необходимости позволит оперативно ликвидировать угрозу, - рассказал начальник Главного управления МЧС России по краю Александр Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU